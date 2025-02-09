В Германии снова подозревают РФ в шпионаже за базой, где обучаются украинские военные

В Германии снова заметили подозрительные беспилотники над военной базой Швезинг. Там немецкие и украинские военные оттачивают навыки работы с системой Patriot.

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Усилия немецкой армии по противодействию полетам беспилотников над военным объектом оказались напрасными, в Германии подозревают, что с помощью БПЛА за процессом подготовки шпионит Россия. Об очередном инциденте сообщили немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel.

Отмечается, что над авиабазой в Швезинге в очередной раз обнаружили неизвестные дроны. Только за январь таких инцидентов зафиксировано по меньшей мере шесть.

При этом немецкие военные не смогли их ни сбить, ни подавить с помощью специальных глушительных устройств. Также не удалось определить местонахождение операторов этих беспилотников. Предполагается, что дроны могли запустить с кораблей в Северном или Балтийском морях.

В то же время в Бундесвере подозревают, что за запуском дронов над входящей в особую зону безопасности авиабазой стоят российские спецслужбы, ведь в Швезинге работать с Patriot учатся не только немецкие, но и украинские военные.

В настоящее время продолжается расследование очередного факта возможного шпионажа.

"Наблюдение за полетами неизвестных беспилотников теперь стало печальной рутиной для немецких вооруженных сил. С тех пор как войска начали обучать украинских военных, над соответствующими базами неоднократно появлялись беспилотные летательные аппараты, а также несколько раз видели перед воротами автомобили, которые по дипломатическим номерам можно отнести к российскому посольству в Берлине. "Иногда кажется, будто враг хочет, чтобы мы заметили, как он пытается шпионить", – сказал недавно генерал немецкой армии", – пишет Spiegel.

Напомним, что в конце января в Германии произошел взрыв на объекте компании Bosch. В результате погибли два человека, еще один человек получил травмы.

Согласно текущим выводам полиции, причиной ЧП стала утечка силанового газа из баллона, прикрепленного на открытом воздухе. Смеси этого газа с воздухом очень взрывоопасны. На территории сработали системы оповещения, и когда сотрудники захотели выяснить причину, газ взорвался.

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