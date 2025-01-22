В Германии произошел взрыв на объекте компании Bosch, есть погибшие: появились детали трагедии. Фото и видео

На территории предприятия Bosch в Ройтлингене (Германия) 21 января произошел взрыв. Погибли два человека, еще один получил травмы.

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Согласно текущим выводам полиции, причиной ЧП стала утечка силанового газа из баллона, прикрепленного на открытом воздухе. Смеси этого газа с воздухом чрезвычайно взрывоопасны. На территории сработали системы оповещения и, когда сотрудники захотели выяснить причину, газ взорвался, передает Bild.

Это произошло утром после 08:00. 52-летний мужчина скончался на месте происшествия, его 44-летний коллега – в больнице . Оба были сотрудниками сторонней компании.

Еще один рабочий получил взрывную травму.

Сперва следователи рассматривали замену газового баллона как причину ЧП, но позже отбросили этот вариант.

Опасности для населения не было, как и какого-либо материального ущерба. Здания компании не повреждены.

Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить все детали трагедии.

Как писал OBOZ.UA:

– 21 января в турецком отеле Grand Kartal, расположенном на горнолыжном курорте на вершине гор Кероглу, произошел пожар.

– По состоянию на утро 22 января известно о 76 жертвах. Многие люди погибли, когда пытались спастись от огня, выпрыгивая из окон.

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