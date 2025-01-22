Не слышали сигнала тревоги: количество погибших во время пожара в гостинице на горнолыжном курорте Турции выросло до 76 человек

По состоянию на утро 22 января количество жертв пожара в гостинице на горнолыжном курорте Турции выросло до 76 человек. Многие люди погибли, когда пытались спастись от огня, выпрыгивая из окон.

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Еще более полусотни посетителей гостиницы получили ранения. Об этом сообщает издание The Guardian.

Пожар вспыхнул около 3:30 утра в ресторане 12-этажного отеля Grand Kartal на курорте Карталкая в провинции Болу на северо-западе Турции. Люди были вынуждены выпрыгивать из окон или пытаться спастись с помощью простыней.

Постояльцы отеля рассказали, что они бежали по задымленным коридорам и не слышали сигналов тревоги. Несмотря на то, что в помещении было очень много дыма, пожарная сигнализация даже не сработала.

Инструктор по лыжам в отеле Некми Кепчетутан сказал, что он спал, когда начался пожар, но успел выбежать из здания. Затем мужчина помог примерно 20 гостям выбраться из отеля. Другие отели курорта были эвакуированы в качестве меры предосторожности, а гости были размещены в отелях вокруг Болу.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что тот, кто несет ответственность за эту трагедию, не избежит правосудия. Глава ведомства отметил, что по меньшей мере 51 человек получили ранения и что 45 из 76 погибших были опознаны. Усилия по опознанию других жертв продолжаются.

В свою очередь министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу сообщил, что по крайней мере один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а 17 других уже были выписаны из больницы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о национальном трауре в среду 22 января. Все флаги на правительственных зданиях и турецких дипломатических миссиях за рубежом будут приспущены.

Правительство назначило шесть прокуроров для проведения расследования пожара. В рамках расследования уже были задержаны девять человек. Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что владелец отеля был среди задержанных для допроса.

Напомним, 21 января в турецком отеле Grand Kartal, расположенном на горнолыжном курорте на вершине гор Кероглу, произошел пожар. Вследствие происшествия погибли десятки людей.

Ранее сообщалось, что в конце декабря в турецкой провинции Балыкесир на заводе по производству взрывчатых веществ прогремел мощный взрыв. В результате происшествия погибли 12 человек, еще как минимум трое получили ранения.

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