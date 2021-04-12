В Германии партия 'друзей Путина' выступила за выход страны из ЕС

Партия правых популистов "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), представители которой поддерживают политику Кремля и их называют "друзьями Путина", выступила с предложением вывести Германию из состава Европейского Союза.

Также там заявили о необходимости изменить тактику немецкого правительства по борьбе с пандемией. Как передает DW, это стало главными пунктами предвыборной программы партии, представленной 11 апреля на федеральном съезде в Дрездене, с которой она собирается бороться за места в бундестаге в сентябре 2021-го.

"Мы считаем необходимым выход Германии из состава ЕС и основание нового европейского сообщества на основе единых интересов и единой экономики", – говорится в документе.

Там отмечается, что партия будет выступать за запрет переселения в Германию любых родственников принятых в стране беженцев. Причем этот пункт особенно поддержал представитель крайнего правого крыла политсилы Бьерн Хеке. Кроме того, "АдГ" заявила о необходимости восстановления ограждений на границах страны и контроля документов при их пересечении.

Также предвыборная программа содержит известные из предыдущих кампаний "АдГ" требования проводить референдумы по важным политическим вопросам, отказаться от валюты евро и запретить в Германии строительство минаретов.

Еще одним важным пунктом в ней является резкая критика политики правительства во время пандемии коронавируса. Так, в резолюции, посвященной этой теме, "АдГ" требует прекращения режима локдауна, действующего в Германии с середины декабря 2020 года. Руководство страны члены партии обвинили в проведении "политики страха". Помимо этого, члены политсилы отвергают косвенное принуждение к прививкам и прохождению тестов на COVID-19, а также общего принципа необходимости ношения защитных масок.

Отмечается, что такая программа была одобрена единогласно. Однако пока не ясно, какие кандидаты возглавят партийный список в предвыборной гонке. Девизом "АдГ" во время кампании будет фраза: "Германия. Только нормально".

Последние опросы свидетельствуют, что "Альтернатива для Германии" может рассчитывать на выборах бундестага, которые запланированы на 26 сентября, на 10-12% голосов избирателей. Например, партия канцлера Ангелы Меркель, которая уже заявила, что больше не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства, может набрать около 27% голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году депутаты партии "Альтернатива для Германии" обратились к правительству страны с призывом "сохранить нейтралитет" Украины и высказываться против ее вступления в ЕС и НАТО.