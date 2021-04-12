У Німеччині партія 'друзів Путіна' виступила за вихід країни з ЄС

Партія правих популістів "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), представники якої підтримують політику Кремля і їх називають "друзями Путіна", виступила з пропозицією вивести Німеччину зі складу Європейського Союзу.

Також там заявили про необхідність змінити тактику німецького уряду в боротьбі з пандемією. Як передає DW, це стало головними пунктами передвиборчої програми партії, презентованої 11 квітня на федеральному з'їзді в Дрездені, з якою вона збирається боротися за місця в бундестагу у вересні 2021-го.

"Ми вважаємо за необхідне вихід Німеччини зі складу ЄС і заснування нового європейського співтовариства на основі єдиних інтересів і єдиної економіки", – йдеться в документі.

Там зазначається, що партія виступатиме за заборону переселення до Німеччини будь-яких родичів прийнятих у країні біженців. До того ж цей пункт особливо підтримав представник крайнього правого крила політсили Бйорн Гекко. Крім того, "АдН" заявила про необхідність відновлення огорож на кордонах країни та контролю документів під час їхнього перетину.

Також передвиборча програма містить відомі з попередніх кампаній "АдН" вимоги проводити референдуми з важливих політичних питань, відмовитися від валюти євро і заборонити в Німеччині будівництво мінаретів.

Ще одним важливим пунктом у ній є різка критика політики уряду під час пандемії коронавірусу. Так, у резолюції, присвяченій цій темі, "АдН" вимагає припинення режиму локдауну, який діє в Німеччині з середини грудня 2020 року. Керівництво країни члени партії звинуватили в проведенні "політики страху". Крім цього, члени політсили відкидають непрямий примус до щеплень і проходження тестів на COVID-19, а також загального принципу необхідності носіння захисних масок.

Зазначається, що така програма була схвалена одноголосно. Проте поки не ясно, які кандидати очолять партійний список у передвиборчих перегонах. Девізом "АдН" під час кампанії буде фраза: "Німеччина. Тільки нормально".

Останні опитування свідчать, що "Альтернатива для Німеччини" може розраховувати на виборах бундестагу, які заплановано на 26 вересня, на 10-12% голосів виборців. Наприклад, партія канцлерки Ангели Меркель, яка вже заявила, що більше не виставлятиме свою кандидатуру на пост глави уряду, може набрати приблизно 27% голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році депутати партії "Альтернатива для Німеччини" звернулися до уряду країни із закликом "зберегти нейтралітет" України й висловлюватися проти її вступу в ЄС і НАТО.