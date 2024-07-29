В Германии неизвестные устроили поджог на железной дороге: движение поездов приостановлено

Между городами Бремен и Гамбург в Германии приостановили движение поездов или перенаправили их по объездным маршрутам. Неизвестные подожгли кабель на железнодорожной линии между этими населенными пунктами.

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Об этом сообщили на официальном сайте перевозчика Deutsche Bahn. Диверсия произошла утром в понедельник, 29 июля.

В результате этого инцидента скоростные поезда ICE, следующие из Северного Рейна-Вестфалии в Гамбург, не проходят через центральный вокзал Бремена, а едут в объезд.

Издание Tagesschau пишет, что злоумышленники около Бремена облили в двух местах легковоспламеняющейся жидкостью проводку в кабельных шахтах и подожгли ее. Пожарные потушили огонь.

Полиция Бремена исходит из того, что акт был умышленным. Федеральная служба безопасности проверяет, могло ли преступление быть политически мотивированным.

Напомним, что во Франции заявили о масштабных диверсиях на железной дороге за несколько часов до официальной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

В частности, неизвестные совершили ряд поджогов, в результате чего ряд маршрутов был отменен и нарушена работа транспортной системы на атлантической, северной и восточной линиях французской сети высокоскоростных железных дорог.

За чуть более чем двое суток последствия ликвидировали, с понедельника поезда курсируют в обычном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, на химическом заводе BASF в Людвигсхафене (Германия) произошел масштабный взрыв, повлекший за собой пожар. В результате инцидента пострадали 14 сотрудников, получивших незначительные травмы.

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