На крупнейшем химическом заводе Германии раздался взрыв, много раненых. Фото

На химическом заводе BASF в Людвигсхафене (Германия) произошел масштабный взрыв, повлекший за собой пожар. В результате инцидента пострадали 14 сотрудников, получивших незначительные травмы.

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Об этом сообщает Bild. Взрыв произошел около 12 часов дня в южной части предприятия. Над Мангеймом и Людвигсхафеном образовалось большое облако дыма.

На месте происшествия работала пожарная бригада завода, а машины экологического мониторинга контролировали состояние воздуха на территории завода и за его пределами. Полиция получила многочисленные звонки от обеспокоенных жителей.

Первоначально причина взрыва не была известна, но в 14:00 BASF сообщила, что пожар удалось потушить. Пострадавшие сотрудники находятся под наблюдением врачей.

Городские власти и пожарная охрана выпустили предупреждение об опасности в связи с выделением продуктов горения, призывая людей избегать пострадавших районов, держать окна и двери закрытыми и выключить системы вентиляции и кондиционирования.

Как сообщает газета Handelsblatt, на фоне происшествия акции BASF упали.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области произошел масштабный пожар в помещении по производству полимерных материалов и глины. Спасатели тушили огонь на площади 1000 квадратных метров.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в селе Любарцы Киевской области в воскресенье, 28 июля, произошел пожар в помещении пекарни. Спасатели тушили огонь на площади в 500 квадратных метров.

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