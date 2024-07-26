Может затронуть 800 тыс. человек: Франция перед Олимпиадой заявила о диверсиях на железной дороге

Во Франции заявили о масштабных диверсиях на железной дороге за несколько часов до официальной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. В частности, неизвестные осуществили ряд поджогов, из-за чего ряд маршрутов был отменен и нарушена работа транспортной системы на атлантической, северной и восточной линиях французской сети высокоскоростных железных дорог.

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Последствия масштабной атаки могли затронуть около 800 тысяч человек. Об этом сообщает портал BFM.

О диверсиях и поджогах, нарушивших работу транспортной системы французской железной дороги в день открытия Олимпийских игр заявили в национальном железнодорожном операторе SNCF.

"Это масштабная атака с целью парализовать сеть TGV", – заявили в SNCF.

Там добавили, что ряд маршрутов придется отменить, а ремонтные работы будут продолжаться как минимум все выходные.

"SNCF стал жертвой нескольких одновременных злонамеренных действий в течение ночи", – отмечается в заявлении.

Атаки затронули атлантическую, северную и восточную линии. Не пострадала только юго-восточная линия, там "злонамеренный акт предотвращен".

В компании добавили, что поезда были направлены на другие пути, "но нам придется упразднить большое их количество", заявили в компании.

Прибывших на Олимпиаду французов и гостей страны призвали отложить поездки и держаться подальше от железнодорожных вокзалов. По словам генерального директора SNCF Жанка-Пьера Фаранду, от "саботажа" пострадали около "800 тысяч клиентов" компании.

Он добавил, что злоумышленники испортили праздник французам, планировавшим поехать в Париж на Олимпиаду.

Французское правительство осудило "преступные диверсионные операции" в день церемонии открытия Олимпийских игр. По словам министра транспорта Патриса Вергриете, наибольшие сбои затронули вокзал Монпарнас, другие "пострадали чуть меньше".

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