В Германии назвали законным арест Путина по ордеру, выданному в Гааге

В Германии считают законным арест российского диктатора Владимира Путина по ордеру, выданному Международным уголовным судом в Гааге. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала соблюдать международное право на саммите BRICS в Южной Африке, куда российский президент должен прибыть.

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Бербок подчеркнула, что международное право является четким относительно выполнения ордера, выданного судом в Гааге, на арест Путина. Об этом сообщила германская газета Zeit.

"Сейчас международное право четкое. Международное право четко определяет: военные преступники, ответственные за ведение агрессивных войн, когда-нибудь будут привлечены к ответственности", – сказала Бербок после заседания Совета государств Балтийского моря в немецком Висмаре.

Отметим, что Путин может поехать на саммит группы стран БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР), который пройдет 22-24 августа. Все пять глав государств-членов БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка – получили приглашение на мероприятие.

Этот саммит вызывает особенный интерес, поскольку Международный уголовный суд (МКС) в Гааге выдал ордер на арест Путина. Южная Африка, подписавшая устав МКС, будет обязана арестовать президента России после его въезда в страну.

Пока что в ЮАР не сделали четкого заявления о процедуре, если Путин действительно прибудет на саммит.

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге международные ордера на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в организации насильственной депортации украинских детей.

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