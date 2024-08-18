В Германии на фестивале вспыхнуло колесо обозрения: пострадали десятки человек. Фото и видео

В Германии на фестивале "Хайфилд" произошло чрезвычайное происшествия на колесе обозрения. Одну из гондол охватило пламя, которое моментально распространилось на другие конструкции колеса.

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В результате пожара четыре человека получили ожоги. Еще один человек получил травмы в результате падения. Об этом сообщает издание Bild.

Пламя сначала вырвалось из одной гондолы, а затем перекинулось на вторую. Одна из посетительниц фестиваля рассказала, что после 21:00 люди почувствовали запах пластика и через несколько минут уже увидели пламя, которое охватило колеса обозрения.

В полиции Лейпцига заявили, что четыре человека получили ожоги и один человек получил травмы в результате падения. Еще 18 человек отравились продуктами горения. Среди пострадавших были сотрудники экстренных служб, в том числе полицейские.

По словам руководителя оперативного отдела Красного Креста Германии, два человека получили тяжелые ранения. Пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

По словам очевидцев, пожарные прибыли на место быстро и сумели потушить возгорание. Его причина до сих пор не ясна. Как объявили организаторы, фестиваль продолжился около 22.00

Напомним, трех граждан Украины подозревают в совершении масштабного пожара, который в этом году 14 мая вспыхнул в хорватском порту Медулин. Во время чрезвычайного происшествия полностью сгорело 22 судна, еще 12 были частично повреждены.

Ранее сообщалось, что на окраине столицы Греции продолжают бушевать мощные лесные пожары, которые уже привели к человеческим жертвам. В результате самого крупного лесного пожара в этом году вблизи Афин погибла женщина. Спасатели привлекают авиацию, чтобы локализовать очаги возгорания.

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