Украинцев подозревают в поджоге десятков судов в порту в Хорватии: ущерб составил €2 млн. Видео

Трех граждан Украины подозревают в совершении масштабного пожара, который в этом году 14 мая вспыхнул в хорватском порту Медулин. Во время чрезвычайного происшествия полностью сгорело 22 судна, еще 12 были частично повреждены.

Видео дня

Ущерб оценили почти в €2 млн. Об этом сообщает местный телеканал HRT со ссылкой на правоохранительные органы.

Следствие считает, что к преступлению причастны именно трое украинцев, одному из которых 28 лет, другим – по 25. Говорят, они прибыли в Хорватию из Польши: припарковав автомобиль, они направились в порт на острове Истрия.

Издание сообщает, что около 03:40 вторника, 14 мая, пока двое были на страже, один из 25-летних фигурантов "проскользнул" через огражденную часть пирса и направился к причалам.

"Бросил на судно бутылку с горючей жидкостью. Поднялся пожар, который распространился на 34 пришвартованных в порту судна, 22 из которых полностью сгорели, а остальные были частично повреждены огнем", – говорится в публикации.

Отмечается, что владельцам яхт и лодок был нанесен материальный ущерб на сумму около €2 млн.

В полиции Истрии заявили, что "интенсивно разыскивают злоумышленников", которые сейчас не находятся на территории Хорватии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии выдали первый ордер на арест украинца, подозреваемого в причастности к подрывам российских газопроводов Nord Stream в Балтийском море. Последнее известное место пребывания подозреваемого, тренера по дайвингу Владимира С. – Польша.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!