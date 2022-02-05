В Германии "Квартал 95" назвали "русским комедийным шоу": студия ответила

София Закревская
Мир
2 минуты
442
В Германии 'Квартал 95' назвали 'русским комедийным шоу': студия ответила

В Германии выступление коллектива "Квартал 95" назвали "русским комедийным шоу". Так в ФРГ презентовали концерт, который состоится в Гамбурге через год, 4 февраля 2023 года.

Соответствующая информация с анонсом мероприятия появилась на официальном сайте Гамбурга. Сообщается, что украинские комики должны приехать и в другие города Германии.

"Команда юмористического шоу "Квартал 95" отправляется в концертный тур в обновленном составе, который уже зарекомендовал себя на телеканале "1+1", – сказано в сообщении.

"Квартал 95" в Германии назвали русским комедийным шоу.
Видео дня

Жителям города предложили заранее забронировать билеты на шоу. Чтобы попасть на выступление "Квартала 95", придется выложить по меньшей мере 59 евро.

Стоимость билетов на концерт "Квартала 95" в Гамбурге.

На сцены в немецких городах коллектив "Квартал 95" выйдет в таком составе: Елена Кравец, Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Крапов, Мика Фаталов, Юрий Ткач, Юрий Великий и Владимир Мартынец.

На сайте Гамбурга отметили, что юмор "Квартала 95" всегда "свеж и актуален, остр и по делу", а многие люди привыкли узнавать новости из этой телепередачи.

"Как всегда, политическая жизнь в Украине будет под пристальным вниманием. Это касается и текущей деятельности бывшего креативного директора шоу, действующего президента Украины Владимира Зеленского, Администрации Президента, Верховной Рады Украины и правительства", – так было описано содержание запланированного выступления.

Отметим, что таким же образом анонсировали и концерт "Квартала 95" в Дюссельдорфе.

Анонс концерта в Дюссельдорфе.

Студия "Квартал 95" отреагировала на инцидент в Facebook и потребовала от прокатчиков срочного исправления афиш и извинений. В "Квартале" подчеркнули, что студия была, является и останется украинской компанией.

"Если вы беретесь сотрудничать с украинской Студией "Квартал 95" и презентуете "Вечерний Квартал" в странах Европы, пожалуйста, не дискредитируйте своих партнеров... В случае повторения таких ситуаций, Студия "Квартал 95" будет отменять концерты без предупреждения прокатчика", – сказано в сообщении.

Скриншот поста Студии "Квартал 95" в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский комедийный сериал "Дикие" производства студии "Квартал 95" попал в скандал. В нем нашли нарушение языкового законодательства и пропаганду "русского мира".

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
ГерманияГамбургскандалыКвартал 95