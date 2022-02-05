В Германии 'Квартал 95' назвали 'русским комедийным шоу': студия ответила

В Германии выступление коллектива "Квартал 95" назвали "русским комедийным шоу". Так в ФРГ презентовали концерт, который состоится в Гамбурге через год, 4 февраля 2023 года.

Соответствующая информация с анонсом мероприятия появилась на официальном сайте Гамбурга. Сообщается, что украинские комики должны приехать и в другие города Германии.

"Команда юмористического шоу "Квартал 95" отправляется в концертный тур в обновленном составе, который уже зарекомендовал себя на телеканале "1+1", – сказано в сообщении.

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Жителям города предложили заранее забронировать билеты на шоу. Чтобы попасть на выступление "Квартала 95", придется выложить по меньшей мере 59 евро.

На сцены в немецких городах коллектив "Квартал 95" выйдет в таком составе: Елена Кравец, Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Крапов, Мика Фаталов, Юрий Ткач, Юрий Великий и Владимир Мартынец.

На сайте Гамбурга отметили, что юмор "Квартала 95" всегда "свеж и актуален, остр и по делу", а многие люди привыкли узнавать новости из этой телепередачи.

"Как всегда, политическая жизнь в Украине будет под пристальным вниманием. Это касается и текущей деятельности бывшего креативного директора шоу, действующего президента Украины Владимира Зеленского, Администрации Президента, Верховной Рады Украины и правительства", – так было описано содержание запланированного выступления.

Отметим, что таким же образом анонсировали и концерт "Квартала 95" в Дюссельдорфе.

Студия "Квартал 95" отреагировала на инцидент в Facebook и потребовала от прокатчиков срочного исправления афиш и извинений. В "Квартале" подчеркнули, что студия была, является и останется украинской компанией.

"Если вы беретесь сотрудничать с украинской Студией "Квартал 95" и презентуете "Вечерний Квартал" в странах Европы, пожалуйста, не дискредитируйте своих партнеров... В случае повторения таких ситуаций, Студия "Квартал 95" будет отменять концерты без предупреждения прокатчика", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский комедийный сериал "Дикие" производства студии "Квартал 95" попал в скандал. В нем нашли нарушение языкового законодательства и пропаганду "русского мира".