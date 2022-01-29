"Квартал 95" попал в языковой скандал: в сериале "Дикие" нашли пропаганду "русского мира"

Студия "Квартал 95" попала в языковой скандал. В ее новом сериале "Дикие" украинцы нашли пропаганду "русского мира".

Соответствующая информация появилась на странице группы "Відсіч" в Facebook. В сообществе сообщили о том, что телеканал 1+1 запустил русскоязычный сериал от "95-го квартала", в котором "русское все".

В частности, речь идет о языке героев, официальной документации, надписях на дверях чиновников, книгах и титрах.

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"Сериал просто пахнет "русским миром". Статья 23-я закона о языке, вступившая в силу еще 16 июля 2021 года, обязывает телеканалы демонстрировать фильмы исключительно на государственном языке", – сказано в сообщении.

Также в сообществе добавили, что показ этого и других русскоязычных фильмов и сериалов на "Плюсах", а также "других олигархических каналах" – грубое нарушение закона о языке.

Кроме того, авторы поста заявили, что 1 февраля в 13:00 идут на акцию "За ТВ українською!".

В комментариях пользователи поддержали данную позицию.

"Есть закон! Если власть его демонстративно не выполняет, нужна наша реакция", "Пипл смотрит потому, что прячет. А украинцы не смотрят, они контролируют", "Не смотрите!", – пишут в сети.

О чем лента:

"Дикие" – это юмористический киноальманах, который состоит из короткометражных эпизодов, совершенно не связанных между собой. Зрителей ожидают более разных 100 историй по 5-6 в каждой серии, около 80 персонажей и нестандартный юмор.

Как сообщал OBOZREVATEL, седьмой сезон телесериала "Сваты" производства украинской студии "Квартал 95" стал самым популярным в России. Лучшие показатели по просмотрам он собрал несмотря на скандал, в котором российский актер кино и телевидения Сергей Жигунов был недоволен его показом в своей стране.