В Германии бурлит масштабное наводнение: стихия забрала жизни пяти человек

В Германии продолжают бушевать широкомасштабные наводнения. Особенно высоким уровень воды остается в некоторых частях Баварии, вода перерезала несколько основных линий железнодорожного сообщения.

Стихия также забрала жизни уже пяти человек. Подробности сообщает Associated Press.

Во вторник, 4 июня, число жертв масштабных наводнений в Германии достигло пяти человек. По данным полиции, в Баварии обнаружили затонувший автомобиль, в котором было обнаружено тело женщины. Пятую жертву обнаружили в небольшом городке Маркт Рэттенбах.

По данным полиции, водитель, вероятно, проигнорировала шлагбаумы, перекрывавшие затопленную дорогу, слетела с дороги в поле и успела сообщили экстренные службы о том, что ее автомобиль заливает водой.

Спасти жизнь пострадавшей экстренные службы не успели: прибывшие на место спасатели обнаружили почти полностью ушедший под воду автомобиль. В нем было найдено тело женщины.

Еще четыре погибших были найдены в воскресенье и понедельник: трое погибших обнаружили в затопленных подвалах.

"Постоянные сильные дожди привели к широкомасштабным наводнениям в выходные. Хотя на юго-западе Германии ситуация облегчилась, уровень воды остается высоким в некоторых частях Баварии, в частности на Дунае и в районе Розенхайма на юго-востоке. Некоторые основные железнодорожные линии, включая несколько ведущих в Мюнхен, все еще были заблокированы или прерваны", – описало текущую ситуацию Associated Press.

Напомним, в середине мая в Афганистане сильные ливни повлекли за собой наводнение. Тогда стихия унесла жизни около 50 человек.

Также сообщалось, что в том же месяце в Индонезии из-за наводнений и оползней погибли 28 человек.

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