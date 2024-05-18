В Афганистане сильные ливни повлекли за собой наводнение: погибли полсотни человек

В Афганистане сильные ливни повлекли за собой наводнение. Вследствие этого в центральном регионе страны погибли по меньшей мере 50 человек.

Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Мавлави Абдул Хай Заим, глава информационного отдела центральной провинции Гор, сообщил, что нет информации о том, сколько людей пострадало в результате дождя, начавшегося в пятницу, который также перерезал многие ключевые дороги в этот район.

Заим добавил, что в столице провинции Фероз-Кох 2000 домов были полностью разрушены, 4000 частично повреждены и более 2000 зданий оказались под водой.

На прошлой неделе ливневые наводнения, вызванные проливными дождями, опустошили деревни на севере Афганистана, в результате чего 315 человек погибли и более 1600 получили ранения, сообщили власти в воскресенье.

В среду вертолет, использовавшийся ВВС Афганистана, разбился из-за "технических проблем" во время попыток поднять тела людей, упавших в реку в провинции Гор, в результате чего один человек погиб и 12 человек получили травмы.

Афганистан подвержен стихийным бедствиям, и Организация Объединенных Наций считает его одной из стран, наиболее уязвимых к изменению климата.

Страна столкнулась с нехваткой помощи после того, как Талибан пришел к власти, когда иностранные войска были выведены из страны в 2021 году, поскольку помощь в целях развития, которая составляла основу государственных финансов, была сокращена.

Напомним, в провинции Западная Суматра в Индонезии сильные дожди повлекли за собой наводнения и оползни. В результате природных катаклизмов погибли по меньшей мере 28 человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, на юге Бразилии по меньшей мере 143 человека погибли из-за наводнения. Еще 131 человек считается пропавшим без вести. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что штат отстроит разрушенное.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!