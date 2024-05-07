Израиль готовит наземную операцию в городе Рафах: США и Британия отреагировали

Военный кабинет Израиля собирается продолжить операцию в Рафахе, такое решение является единогласным. Ее цель – осуществить военное давление на ХАМАС, чтобы добиться прогресса в освобождении заложников и других военных целей.

Об этом пишет The Times of Israel. В Великобритании и Соединенных Штатах Америки обеспокоены такой перспективой.

Так, спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не будут поддерживать наступление на Рафах в таком виде, который сейчас предусмотрен Израилем. Причина этого заключается в том, что Вашингтон пока не увидел осуществляемого плана по защите более миллиона находящихся в городе палестинцев.

Через несколько часов после того, как Израиль отдал приказ об эвакуации восточных районов Рафаха, Миллер сказал, что такое наступление "значительно увеличит страдания палестинского народа", приведет к увеличению количества потерь среди гражданского населения и прервет доставку гуманитарной помощи. Она в основном проходит через районы, на которые планирует нацелиться ЦАХАЛ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак тоже выразил обеспокоенность перспективой военной операции Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа, передает Sky News. Он также подчеркнул, что наступательная операция поставит под угрозу жизни гражданского населения и помощь, поступающую в Газу, и добавил, что неоднократно предупреждал об этом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По словам британского премьера, сейчас приоритетом для всех сторон конфликта должно быть достижение соглашения, которое обеспечит освобождение всех израильских заложников и временное прекращение огня в секторе Газа.

Тем временем в Израиле заявили, что последнее предложение ХАМАС относительно перемирия "далеко от основных требований Израиля". Тем не менее, они собираются отправить рабочие группы для проведения переговоров с посредниками, которые попытаются достичь соглашения на условиях, приемлемых для Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 мая Израиль нанес более 50 ударов по террористическим объектам в районе Рафаха. Они ознаменовали начало военной операции Израиля в городе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!