В Финляндии построят завод по производству дронов для Украины и ЕС: подробности проекта

В Финляндии построят завод по производству беспилотников для потреб Украины, которая борется с вторжением РФ и Европейского Союза. Масштабное производство дронов планируется начать в начале 2025 года.

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Речь идет о воздушных, наземных и морских БПЛА. Завод будет создан финской группой оборонных компаний Summa Defence в сотрудничестве с украинскими партнерами, сообщили на сайте группы в четверг, 28 ноября.

"Целью создания предприятия является быстрое увеличение мощностей производства беспилотников, которые используются в боевых условиях в Украине, а также внедрение промышленного производства беспилотников в Финляндии и Европе. Массовое производство дронов планируется начать в первой половине 2025 года", – говорится в сообщении Summa Defence.

Юсси Холопайнен, генеральный директор Summa Defense, отметил, что БПЛА будут поставлять не только Украину, но и страны Евросоюза и НАТО. По его словам, беспилотники становятся постоянной частью общества и играют жизненно важную роль в обеспечении критических общественных функций в гражданском, оборонном и секторе безопасности.

Отмечается, что в совместном производстве примут участие украинские компании-производители беспилотников: Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development.

"Беспилотники, которые станут частью продуктового портфолио Summa Defense Group через совместное предприятие, уже продемонстрировали свою важность и стратегические возможности в Украине. Беспилотники играют ключевую роль в защите критической инфраструктуры и в экстренных и спасательных миссиях. Создание производства в Финляндии повышает безопасность поставок как в Украине, так и за рубежом", – подчеркнул Холопайнен.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Швеции выделит средства на производство украинских дальнобойных беспилотников по "датской модели". Совместные действия были согласованы с министром обороны Полом Йонсоном во время визита в Швецию Рустема Умерова.

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