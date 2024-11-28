Сражаются не только армии, но и валюты.

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Рубль давно уже ползал с перерезанным горлом. Но на днях доллар выпустил ему еще и кишки.

Несомненно, расправа будет продолжена и россияне получат ту самую степень нищеты, к которой стремятся.

Обо всяких там "обрушениях, коллапсах и катаклизмах" экономики можно более не вспоминать. К россии все эти цивилизованные понятия будут не применимы.

Но!

Полагать, что полный экономический крах россии может быстро остановить войну или затруднить ее, было бы ошибкой.

Скорее напротив.

Стремительное и радикальное обнищание вынудит идти на фронт то быдло, которое пока отсиживалось. Война станет единственной возможностью заработка и всосет в себя сотни тысяч, как провинциалов, так и столичников.

Обнищавшее быдло окончательно одичает и станет восприимчивее к пропаганде.

В разорении и беде русские будут винить не путина, а запад. Усилится злоба.

Маразм станет еще гуще и смертоноснее.

В агональную стадию россия войдет в совершенно антисанитарном состоянии, а совсем не в виде мученицы белоризной.

Впрочем, все эти радости возможны только если у путина отсохнет та рука, что тянется к "кнопке".