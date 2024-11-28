Блог | Россияне получат нищету, к которой стремятся. Почему это лишь усилит войну
Сражаются не только армии, но и валюты.
Рубль давно уже ползал с перерезанным горлом. Но на днях доллар выпустил ему еще и кишки.
Несомненно, расправа будет продолжена и россияне получат ту самую степень нищеты, к которой стремятся.
Обо всяких там "обрушениях, коллапсах и катаклизмах" экономики можно более не вспоминать. К россии все эти цивилизованные понятия будут не применимы.
Но!
Полагать, что полный экономический крах россии может быстро остановить войну или затруднить ее, было бы ошибкой.
Скорее напротив.
Стремительное и радикальное обнищание вынудит идти на фронт то быдло, которое пока отсиживалось. Война станет единственной возможностью заработка и всосет в себя сотни тысяч, как провинциалов, так и столичников.
Обнищавшее быдло окончательно одичает и станет восприимчивее к пропаганде.
В разорении и беде русские будут винить не путина, а запад. Усилится злоба.
Маразм станет еще гуще и смертоноснее.
В агональную стадию россия войдет в совершенно антисанитарном состоянии, а совсем не в виде мученицы белоризной.
Впрочем, все эти радости возможны только если у путина отсохнет та рука, что тянется к "кнопке".