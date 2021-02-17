В Европе представили план защиты от новых штаммов коронавируса

Европейская Комиссия (ЕК) объявила о подготовке Европейского Союза (ЕС) к растущей угрозе новых штаммов коронавируса, предусматривающей запуск плана биологической защиты "HERA Incubator".

Об этом во время пресс-конференции в среду, 17 февраля, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы все европейцы как можно скорее получили доступ к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19. В то же время быстро появляются новые варианты вируса, и мы должны адаптировать наши действия еще быстрее. Чтобы быть на шаг впереди, сегодня мы запускаем европейский план обеспечения биологической защиты против вариантов COVID-19 под названием "HERA (Health Emergency Response Authority) Incubator", – сказала глава ЕК.

Этот план подразумевает привлечение науки, промышленности и государственных органов для борьбы с угрозой новых разновидностей коронавируса. В ходе "HERA Incubator" исследователи, биотехнологи и производители медпрепаратов в ЕС и во всем мире будут работать над обнаружением новых штаммов COVID-19, разработкой новых и адаптацией существующих вакцин, утверждением этих вакцин и обеспечением увеличения мощностей производств.

В Еврокомиссии отмечают, что сейчас важно принять специальные меры, так как новые варианты коронавируса продолжают появляться. Кроме того, возникают проблемы с увеличением производства вакцин. План "HERA Incubator" также должен послужить для долгосрочной готовности ЕС к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

Объявленные меры в ЕС будут совмещать с глобальным сотрудничеством со Всемирной организацией здравоохранения и глобальными инициативами по вакцинам.

Напомним, в Великобритании нашли еще один вариант коронавируса с "потенциально вызывающим беспокойство" набором мутаций. Одна из них делает вирус способным уклоняться от нейтрализующих антител.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ отметили, что повторное заражение новыми штаммами COVID-19 возможно. В частности, речь идет о южноафриканской разновидности коронавируса.