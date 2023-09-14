В Европе и США зафиксировали новый штамм коронавируса 'Пирола': насколько опасен и как защититься

Представители европейских органов здравоохранения предупреждают, что на континенте циркулирует новый, мутированный вариант коронавируса "Пирола", который может вызвать всплеск случаев Covid-19. Новый штамм был обнаружен в августе, он получил официальное название BA.2.86.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Сообщается, что он мог стать причиной недавнего заметного роста инфекций.

Так, в США с начала июля растет количество людей, отправляемых в реанимацию с диагнозом Covid. Вызывает беспокойство также то, что возросло количество смертей среди зараженных вирусом.

Вирус "Пирола" также был обнаружен в Израиле, Канаде, Дании, Великобритании, Южной Африке, Швеции, Норвегии, Швейцарии и Таиланде, и есть опасения, что он вскоре распространится по всему миру, особенно в контексте уменьшения тестирования и наблюдения за Covid.

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Международные органы здравоохранения обеспокоены и сообщают о высоком уровне мутаций в этом вирусе. По предположениям он мог пройти до 30 изменений в своей белковой структуре, и это может означать, что имеющиеся вакцины могут быть недостаточно эффективными в борьбе с инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла "Пиролу" к категории штаммов "за которыми наблюдают" из-за его высокой заразности.

Появление штамма "Пирола" связано со случаями заражения новым штаммом Эрис, или EG.5.1, в Великобритании, который, привел к увеличению числа инфекционных случаев.

Симптомы вируса "Пирола"

Если вы заметите симптомы нового штамма Covid, важно своевременно обратиться за медицинской помощью и принять меры для предотвращения распространения инфекции. Среди симптомов, на которые следует обратить внимание, входят:

Повышенная температура тела.

Кашель.

Лихорадка.

Потеря вкуса или обоняния.

Важно отметить, что этот новый штамм коронавируса может выявить и другие симптомы, поэтому важно следить за какими-либо неожиданными изменениями в вашем состоянии здоровья. Если у вас появились признаки Covid или вы получили положительный результат теста, рекомендуется оставаться дома и избегать контактов с другими в течение пяти дней, если это возможно.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Соединенных Штатов не обнаружили прямые доказательства того, что пандемия COVID-19 возникла в результате инцидента в китайском Уханьском институте вирусологии. При этом разведка США все еще не может исключить, что вирус пришел из лаборатории.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. При этом он подчеркнул, что китайское правительство всячески пытается препятствовать раскрытию истинной причины возникновения пандемии.

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