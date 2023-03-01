Директор ФБР назвал вероятную причину пандемии COVID-19 и сделал упрек в адрес Китая

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. При этом он подчеркнул, что китайское правительство всячески пытается препятствовать раскрытию истинной причины возникновения пандемии.

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Примечательно, что Министерство энергетики США придерживается аналогичной точки зрения и считает, что пандемия стала результатом утечки COVID-19 из лаборатории в Китае. Об этом сообщает Fox News.

В комментарии директора ФБР прозвучало, что лаборатория в Ухане контролируется китайским правительством. При этом Рэй подчеркнул, что власти Китая делают все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу США и других стран по установлению конкретной причины COVID-19.

"ФБР уже давно считает, что причиной пандемии, скорее всего, является потенциальный инцидент в лаборатории в Ухане. Я просто замечу, что китайское правительство, как мне кажется, делает все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу, которую мы делаем, работу, которую наше правительство США и близкие иностранные партнеры делают. И это печально для всех", – сказал директор ФБР.

В то же время Рэй отметил, что у Федерального бюро расследований есть специалисты, работа которых сосредоточена на выявлении опасных биологических угроз, в частности, новых вирусов. При этом во время изучения той или иной угрозы, специалисты тщательно изучают, не является ли вирус результатом работы враждебного государства или террористов.

К слову, Национальный совет по разведке США, а также четыре других правительственных агентства оценивают с "низкой степенью достоверности" то, что COVID-19 возник в результате естественной передачи от инфицированного животного. Однако Центральное разведывательное управление США пока не предоставляло официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, Министерство энергетики США полагает, что причиной начала пандемии COVID-19 стала случайная утечка вируса из одной из биолабораторий Китая. При этом доказательств, что он был искусственно выращен с целью производства биологического оружия, нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украину накрывает новый подвид COVID-19 "Кракен". Мутацию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили уже в четырех областях страны. Инфицированные есть в Сумской, Закарпатской, Одесской и Тернопольской областях.

Он передается быстрее, чем другие варианты коронавируса. Однако нет данных о том, что он переносится тяжелее или связан с более высоким риском смерти.

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