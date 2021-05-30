В Европарламенте заговорили об ужесточении санкций против России

Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что Европейский Союз должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры против России. Особенно после введения санкций в отношении Беларуси за инцидент с самолетом Ryanair.

По его словам, на сегодня отношения ЕС с РФ "очень напряженные". Таким мнением он поделился в интервью медиагруппе Funke.

"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", – подчеркнул Сассоли.

Здесь он упомянул об отравлении оппозиционера Алексея Навального и его арест, а также продолжающийся конфликт на востоке Украины.

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При этом комментируя задержание бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича, глава Европарламента призвал предпринять дальнейшие меры для его освобождения. По мнению европейского чиновника, фотография белорусского журналиста должна быть "выставлена во всех аэропортах ЕС и Европарламента".

Отметим: ранее зампред Европейской комиссии Вера Йоурова заверила, что вопрос введения новых санкций против Российской Федерации вновь встанет на саммите лидеров стран Европейского Союза. Речь идет в том числе об экономических ограничениях для страны-агрессора. Также она подчеркнула, что новые санкции в отношении России должны стать ответом на взрывы в чешской Врбетице в октябре 2014 года, к которым причастны российские спецслужбы.

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