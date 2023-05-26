В Европарламенте считают Венгрию непригодной для председательства в ЕС – СМИ

Многочисленные нарушения Венгрией законодательства ЕС делают ее непригодной для председательства в ЕС на ротационной основе в 2024 году. Резолюцию такого содержания на следующей неделе планируют принять депутаты Европарламента.

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Об этом сообщает издание Euractiv. Проект резолюции поддержали главные партии Европарламента. Венгрия должна возглавить Совет ЕС с июля 2024 года менее чем через месяц после следующих европейских выборов.

Председательствующая на ротационной основе в Совете ЕС страна отвечает за формирование переговоров по законам ЕС. Резолюция "подвергает сомнению, как Венгрия сможет надежно выполнить эту задачу в 2024 году, учитывая ее несоответствие законодательству ЕС и ценностям, закрепленным в статье 2 Договора об учреждении Европейского Союза, а также принципе искреннего сотрудничества".

Резолюция призывает правительства ЕС "найти надлежащее решение как можно скорее" и "напоминает, что Европарламент может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено".

В то же время представитель венгерского правительства Золтан Ковач обвинил депутатов Европарламента в том, что им "не нравится миротворческая позиция Венгрии и они стремятся втянуть нас в конфликт". Ковач имел в виду позицию Венгрии относительно вторжения России в Украину, по которой Будапешт часто тормозил санкции против России и выступал против военной и гуманитарной помощи.

Резолюция также обвиняет правительство Виктора Орбана в "системной коррупции" и "осуждает антиевропейские коммуникационные кампании венгерского правительства, являющиеся частью стратегии правительства, направленной на отвлечение внимания от несоответствия ценностям, закрепленным в статье 2 Договора о Европейском Союзе".

Правительство премьер-министра Орбана в последние годы находится в почти постоянном конфликте с институтами ЕС, прежде всего из-за споров относительно независимости судебной власти, свободы печати, гражданского общества и верховенства права.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 23 мая заявил, что Украине якобы не удастся победить Россию в войне, а дальнейшая помощь якобы приведет лишь к новым жертвам. В МИД Украины отметили, что Орбан снял ответственность с РФ за ее агрессию.

– Глава МИД Германии Анналена Бербок и глава МИД Венгрии Петер Сийярто устроили перепалку во время встречи глав МИД в Брюсселе. Бербок раскритиковала Сийярто за отказ одобрить дополнительную помощь Украине.

– 19 мая Венгрия заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России. Это может привести к задержке окончательного решения и необходимости дальнейших переговоров с Венгрией и другими странами ЕС.

– Будапешт заявил о готовности предоставить площадку для переговоров Украины и РФ и поддержал "мирный план" Китая.

– Британия ввела новые санкции против РФ из-за нарушений прав человека. Ограничения коснулись агентов ФСБ и следователей за арест британо-российского гражданина Владимира Кара-Мурзы.

– Сийярто даже ездил в Китай, чтобы обсудить "усилия в пользу мира".

– Премьер Венгрии Виктор Орбан выдал, что природа войны в Украине ему "непонятна", и поддержал сразу все "мирные планы".