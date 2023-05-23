Орбан заявил, что украинцам на поле боя не победить, и снял ответственность с РФ: в Украине отреагировали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опозорился с очередным пророссийским заявлением. Он считает, что Украине якобы не удастся победить страну-террориста Россию в войне.

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В Министерстве иностранных дел уже отреагировали на скандальное заявление Орбана, отметив, что он снял ответственность с России за ее агрессию против Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Орбан заявил, что военные действия Украины обречены, а дальнейшая помощь якобы приведет только к новым жертвам.

"Эмоционально это трагично, все наши сердца с украинцами. Но я говорю как политик, который должен спасать жизни. В этой войне нет шансов выиграть", – добавил он.

Представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя это заявление, отметил, что в Кремле должны радоваться таким словам, которые полностью перекликаются с российскими нарративами.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя агрессию России против Украины, заявил, что неважно, кто к кому вторгся. Он убежден, что Украина не сможет выиграть войну. В Кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность с России за ее агрессию против Украины", – отметил он.

Николенко добавил, что эти же европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться более 72 часов. Он подчеркнул, что они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас.

"В отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации. Это единственный путь не только для восстановления мира в Украине, но и гарантирования безопасности всей Европы", – пояснил спикер МИД.

Он также отметил, что сейчас критически важно объединить усилия для того, чтобы у Украины было все необходимое для ускорения поражения России.

Накануне Виктор Орбан, известный своими антиукраинскими высказываниями, заявил, что ему до сих пор непонятна "настоящая природа" полномасштабной войны, которую Россия начала в Украине. В то же время политик, называемый другом российского диктатора Путина, поддержал сразу все "мирные планы" по окончанию войны.

Ранее Зеленский остро раскритиковал позицию официального Будапешта, который неоднократно отмечал свои дружеские и партнерские отношения с действующим режимом Москвы. Такие отношения выглядят неадекватно, поскольку Венгрия входит в союз НАТО, а Кремль считает Североатлантический альянс противником.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что у НАТО должны "десять тысяч раз подумать" перед тем, как расширяться на восток. Так политик прокомментировал возможное вступление Украины в блок.