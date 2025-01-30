В Европарламенте призвали Гренландию повторно присоединится к ЕС из-за угроз Трампа: что известно

В Европейском парламенте призвали Гренландию рассмотреть возможность повторного присоединения к Европейскому союзу на фоне угроз президента США Дональда Трампа о присоединении острова к Америке. Вступление в ЕС могло бы гарантировать Гренландии защиту.

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Об этом сказал датский депутат Европарламента Мортен Леккегор, передает Politico. По его мнению, ситуация кардинально изменилась с 1985 года когда Гренландия вышла из ЕС.

Леккегор сказал, что будущее Гренландии в конечном итоге должны решать гренландцы, но добавил, что пришло время для "какого-то нового мышления".

Как известно, Гренландия первоначально присоединилась к Европейскому сообществу вместе с Данией в 1973 году, но изменила свой статус в 1985 году. Остров имеет особый статус, обеспечивающий доступ к фондам ЕС и свободу передвижения для гренландцев.

"Мы живем в мире, где независимо от того, насколько вы хотите быть независимыми, вы должны быть членом альянсов. И, по моему мнению, ЕС – лучший альянс, в который вы можете вступить. Это касается Дании, это касается и Гренландии", – сказал евродепутат.

По его убеждению, членство в ЕС обеспечит Гренландии "экономическую и политическую защиту".

"Очевидно, что ситуация резко изменилась с 1985 года. У нас сейчас совершенно другая геополитическая ситуация", — сказал Леккегор, добавив, что многие ценности, которые отстаивают государства-члены ЕС и население ЕС, полностью соответствуют ценностям Гренландии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп заявил, что США должны осуществлять протекторат над Гренландией, поскольку это нужно для "международной безопасности".

– На днях он провел разговор с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, во время которой вновь подтвердил намерение захватить Гренландию. Разговор был напряженным, а сам президент агрессивным, сообщили СМИ.

– Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер выступил за размещение европейских войск в Гренландии, отметив, что этот шаг может быть важным для стабильности в регионе и интересов ЕС.

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