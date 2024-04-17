ПАСЕ не признала легитимность Путина и приняла решения о РПЦ и российских НПЗ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на сессии не признала Владимира Путина легитимным президентом РФ – решение было принято единогласно. Депутаты обратились к странам-членам Совета Европы, странам-наблюдателям (США и другим) и Европейскому Союзу с призывом остановить все контакты с преступными путинскими властями.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он отметил, что важно то, что в решении ПАСЕ выборы в России назвали "так называемыми" и вместо "далекие от честных и справедливых" их назвали нечестными и несправедливыми.

"Путин – военный преступник, который должен оказаться за решеткой. Россия исчезнет, и ее преступный режим тоже", – подчеркнул Гончаренко.

Также на сессии ПАСЕ окончательно решили, что российские НПЗ являются легитимными целями ВСУ. "Очень важное решение. ВСУ имеют полное право уничтожить все российские НПЗ", – прокомментировал нардеп.

Кроме этих двух решений, ПАСЕ единогласно признала Русскую православную церковь (РПЦ) инструментом кремлевской пропаганды и влияния. Российский патриарх Кирилл и иерархи РПЦ признаны соучастниками преступлений России против Украины во имя "русского мира".

"Еще одно важное решение, учтенное Ассамблеей, которое я формулировал своими поправками и отстаивал. Поскольку рпц рф не имеет ничего общего со свободой вероисповедания, а является оружием террористической россии против Украины", – рассказал Гончаренко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Алексей Гончаренко объяснял, что диктатора Владимира Путина необходимо признать нелегитимным президентом РФ для того, чтобы странам, до сих пор сотрудничающим с Россией, становилось сложнее это делать. В частности, речь идет о Венгрии, которая является членом Совета Европы.

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