В Эстонии стартовали военно-морские учения, в которых принимают участие 50 кораблей НАТО: подробности

В субботу, 3 июня, в Эстонии стартовали крупнейшие в этом году учения в Балтийском море Baltops 23. В тренировках участвуют 50 боевых кораблей НАТО и около 6000 военнослужащих военно-морских, сухопутных и воздушных сил.

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Об этом сообщает издание ERR. Ожидается, что во время учений будет отработано взаимодействие сухопутные, воздушные и военно-морские силы 20 стран.

В частности, союзники отработают, среди прочего, противолодочную и противовоздушную оборону, обезвреживание боеприпасов и медико-спасательные операции.

К учениям, которые продляться до 16 июня, Эстония готовилась около трех лет. По словам командующего ВМС Эстонии коммодора Юри Саска, такого количества кораблей в Таллинне никогда раньше не было.

Крупнейшим кораблем, который прибыл в Таллинн, стал Mount Whitney. Судно принадлежит 6-му флоту США и откуда осуществляется управление всей операцией.

"Мы проводим эти учения, чтобы укрепить доверие между силами НАТО, чтобы обеспечить хорошее сотрудничество и оперативные возможности, чтобы, когда мы окажемся в боевой ситуации, могли бы объединить наши силы и действовать как единое целое", – отметил вице-адмирал Томас Иши, командующий 6-м флотом США.

Напомним, в понедельник, 8 мая, в Румынии начались крупнейшие учения Сил специальных операций стран НАТО Junction Strike 2023. Они продлились до 18 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Корее 6 мая разбился американский истребитель F-16 у военной базы США. Он выполнял тренировочный полет у ближайшей к КНДР американской авиабазы.

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