Junction Strike 2023: в Румынии начались крупнейшие учения Сил специальных операций стран НАТО

В понедельник, 8 мая, в Румынии начались крупнейшие учения Сил специальных операций стран НАТО Junction Strike 2023. Они продлятся в течение 10 дней – до 18 мая.

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Об этом сообщили на сайте Министерства национальной обороны Румынии. Учения будут проходить на тренировочных базах румынской армии, а также в районах населенных пунктов Бабадаг, Бакеу, Кимпия-Турзий, Констанца, Чинку, Деда, Мангалия, Меречинень, Михаил-Когелничану, Рестолица, Регин, Тиргу-Муреш, Тулча и Унгены.

"Основной целью этих комплексных учений является сертификация трех объектов сил НАТО: морской группы Сил специальных операций, сухопутной группы Сил специального назначения и вертолетного воздушного отряда специального назначения", – сказано в сообщении.

В учениях будут задействованы более 500 румынских военных и около 100 единиц наземных, воздушных и морских технических средств. К ним присоединятся около 100 военнослужащих из стран-членов НАТО – Болгарии, Польши, Португалии, Испании и Соединенных Штатов Америки.

Наблюдателями выступят военные из стран-партнеров Грузии, Иордании и Молдовы.

Эти многонациональные учения призваны поспособствовать развитию оперативной совместимости между Силами спецопераций стран НАТО. Для этого военнослужащие будут планировать и выполнять совместные миссии и операции, направленные на содействие региональной безопасности, особенно в районе Черного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Корее 6 мая разбился американский истребитель F-16 у военной базы США. Он выполнял тренировочный полет на самолете 8-го авиаполка ВВС США у ближайшей к КНДР американской авиабазы.

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