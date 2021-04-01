В ЕС заявили, что не видят причин отказываться от вакцины AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило об отсутствии оснований для отказа от применения вакцины от COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca.

Как отметила исполнительный директор агентства Эмер Кук, экспертам не удалось определить конкретные факторы риска от препарата, в частности возникновение тромбоза, в зависимости от возраста, пола или истории болезни вакцинируемых, передает пресс-служба ЕМА.

По ее словам, наблюдение за "очень редкими случаями необычных тромбов", связанных с низким количеством тромбоцитов, у людей, вакцинированных AstraZeneca, продолжается и накануне специально созванные эксперты еще раз обсудили возможные факторы риска.

"В настоящее время не выявлено каких-либо конкретных факторов риска, таких как возраст, пол или предыдущий анамнез нарушений свертывания крови, для этих очень редких случаев. Причинно-следственная связь с вакциной не доказана, но возможна", – говорится в заявлении

Кук также отметила, что дальнейшие выводы будут сделаны после заседания комитета по безопасности EMA 6-9 апреля.

Напомним, некоторые страны Евросоюза, которые ранее приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за возможного возникновения тромбоза, объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как поднялась паника вокруг вакцины AstraZeneca и почему украинцам не нужно бояться CoviShield. Случаев тромбозов в Украине не было зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Австрия приостановила вакцинацию одной партией препарата AstraZeneca в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки.

Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. Стало известно, что использование вакцины от коронавируса производства корпорации AstraZeneca приостановлено в Ирландии и Нидерландах.

В ВОЗ заявили, что нет доказательств, что осложнения вызваны вакциной. В организации изучают отчеты насчет прививок, но считают, что важно продолжать вакцинацию.