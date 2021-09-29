В ЕС заговорили об отмене безвиза из-за "злоупотреблений": вспомнили и об Украине – СМИ

Незаконное проживание и необоснованные заявления о предоставлении убежища от некоторых западных балканских стран, а также Молдовы, Грузии и Украины вызывают дискуссии о приостановке безвизового въезда в Европейский Союз.

Об этом пишет Еuobserver, ссылаясь на внутренний документ ЕС. Отмечается, что больше всего недовольны злоупотреблениями безвиза Германия, Франция и Италия. В Германии назвали Албанию и Сербию одними из 10 наиболее проблемных стран.

Издание пишет, что в Германии был зафиксирован всплеск преступлений со стороны приезжих из Албании, Молдовы и Украины.

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Кроме того, за последний 3 месяца на 51% увеличилось количество заявлений о предоставлении убежища из Грузии. Со стороны Молдовы этот показатель вырос на 429%, учитывая аналогичный период за 2019 год.

В Чехии также заявили об огромном количестве необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины.

"В случае незначительного улучшения или отсутствия улучшения со стороны третьих стран, COM (Европейская комиссия – Ред.) должна, на наш взгляд, подчеркнуть, что запуск механизма приостановки выдачи виз – реальный вариант", – говорится в документе.

Добавим, что Нидерланды стали пока первой страной в ЕС, которая требовала приостановить действие безвизового режима. Но запрос на это против Албании в 2019 году был отклонен Европейской комиссией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском Союзе возникли разногласия относительно возможного членства в ЕС балканских стран. В Союзе опасаются политической реакции государств, входящих в ЕС.