МИД Украины о слухах относительно "отмены" безвиза с ЕС: никаких причин для такого решения нет и не может быть

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли сообщения СМИ о возможной отмене безвизового режима с Европейским Союзом. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Еврокомиссии о подобных угрозах.

Об этом сказал в комментарии OBOZREVATEL спикер МИД Олег Николенко. По его словам, никаких причин для такого решения нет и быть не может.

Николенко напомнил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украиной. Анализировались 2020 год и первая половина 2021 года. Документ содержит положительную оценку соблюдения нашей страной критериев безвизового режима.

Видео дня

"Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства", – уточнил он.

МИД Украины предложил отдельным странам-членам ЕС и Еврокомиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства. Ожидается, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время.

"Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии как одним из ключевых факторов для нормального функционирования безвиза происходит на должном уровне", – подчеркнул спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Еuobserver, ссылаясь на внутренний документ ЕС, написало, что незаконное проживание и необоснованные заявления о предоставлении убежища от некоторых западных балканских стран, а также Молдовы, Грузии и Украины, вызывают дискуссии о приостановке безвизового въезда в Европейский Союз.