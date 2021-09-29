В ЕС возникли разногласия относительно гарантий по членству балканских стран – СМИ

В Европейском Союзе возникли разногласия относительно возможного членства в ЕС балканских стран. В Союзе опасаются политической реакции государств, входящих в ЕС.

Об этом передает Reuters, ссылаясь на четырех дипломатов и внутренний документ. Источники говорили о тупиковой ситуации из-за декларации и саммита лидеров ЕС и балканских стран: Сербия, Косово, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания и Северная Македония.

Саммит назначен на 6 октября и на нем должны были подтвердить поддержку о вступлении стран Балкан в ЕС. Но были проведены уже два раунда переговоров и никаких определенных договоренностей не было достигнуто.

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Издание пишет, что против скорого вступления выступают Дания, Франция и Нидерланды. Они опасаются, что повторится инцидент, как после в 2007 году в ЕС были приняты Румыния и Болгария. В результате чего возникла "плохо управляемая миграция восточноевропейских рабочих в Великобританию, которая настроила многих британцев против ЕС".

Также против Северной Македонии выступила Болгария из-за языкового спора. К тому же между Сербией и Косово обострилась ситуация, после запрета последней въезжать на ее территорию авто с сербскими номерами.

ЕС и США призвали к спокойствию, и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 28 сентября, начала трехдневную поездку в шесть балканских стран, чтобы продемонстрировать приверженность исполнительной власти ЕС региону.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что шесть балканских стран, такие как Сербия, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Черногория, Косово, станут членами Евросоюза в ближайшем времени.