В ЕС утвердили новый санкционный список против белорусов

Комитет постоянных представителей при Совете Евросоюза согласовал окончательный список белорусов, которые попадут под санкции. Речь идет 78 физических лицах и 7 компаниях.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Литвы. В ведомстве уточнили, что ограничительные меры являются ответом на репрессии в Беларуси: речь идет о посадке самолета Ryanair и задержании журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

По словам главы МИД Габриэля Ландсбергиса, это один из самых обширных списков физических и юридических лиц, которые причастны к нарушению прав человека в Беларуси.

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Окончательно он будет утвержден министрами иностранных дел ЕС во время встречи 21 июня.

"Евросоюз предпринимает амбициозные и последовательные действия, и не потерпит преступлений режима (незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко – ред.)", – отметил Ландсбергис.

Ранее стало известно, что послы стран-членов ЕС намерены дать "зеленый свет" на введение санкций против белорусских чиновников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая в Минске был посажен самолет Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA и редактор "Беларуси головного мозга" Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой. Обоих задержали.