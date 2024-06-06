В ЕС стартовал первый официальный день выборов в Европарламент: что известно и когда будут голосовать в разных странах

В четверг, 6 июня, начинается четырехдневный период голосования на выборах в Европарламент, охватывающий все 27 стран-членов Европейского Союза. На этом этапе в законодательный орган ЕС будут избирать 720 депутатов.

Как проходят выборы?

Голосование будет продолжаться до 9 июня, а основной день голосования, 6 июня, приходится только на Нидерланды. Там избирательные участки откроют свои двери в 7:30 утра и будут принимать избирателей до 21:00. Некоторые из них уже работают с 6 утра и даже круглосуточно.

7 июня избирательные участки откроются в Ирландии. Голосование в Латвии, Мальте и Словакии состоится уже на следующий день, 8 июня. В Чешской Республике избирательные участки будут активны в течение двух дней - в пятницу и субботу (7-8 июня), тогда как в Италии голосование будет продолжаться в субботу и воскресенье (8-9 июня).

Еще 20 стран Европы, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Кипр, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Литву, Люксембург, Польшу, Португалию, Румынию, Словению, Испанию и Швецию проведут выборы в Евро. в воскресенье, 9 июня.

При этом в некоторых странах это голосование проходит параллельно с другими выборами.

Однако во многих странах существует опция досрочного голосования, которая началась еще в начале недели.

Предыдущие выборы состоялись в 2019 году. В этом году в выборах смогут принять участие около 373 миллиона европейцев.

В борьбе за 720 мест в Европарламенте сразятся семь общеевропейских фракций: Европейская народная партия, Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D), "Обновить Европу" (Renew Europe), Зеленые/Европейский свободный альянс (Greens-EFA), Европейские ECR), "Идентичность и демократия", Европейские объединенные левые (GUE/NGL).

Результаты выборов

После того, как все голоса будут подсчитаны, каждой национальной политической партии будет присвоено количество членов Европейского парламента в соответствии с их долей голосов. Государства-члены должны определить, как это будет распределено.

После назначения в парламент депутаты Европарламента могут вступить в европейскую политическую партию, что позволяет им заседать в парламентской группе. Эти партии и группы многонациональны и основаны на широком наборе общих убеждений. Чем больше группа, тем большее влияние она имеет в парламенте.

Результаты выборов начнут появляться поздно в воскресенье, но полные – будут известны по меньшей мере до понедельника.

Чем занимаются депутаты Европарламента?

Европейский парламент заседает в основном в Брюсселе, Бельгия, но примерно раз в месяц переезжает в Страсбург, Франция. Это законодательная ветвь власти ЕС и один из трех основных институтов блока – наряду с Европейской комиссией, являющейся исполнительной властью, и Европейским советом, в который входят министры правительств 27 государств-членов.

Это единственный институт ЕС, представители которого избираются прямым голосованием, а депутаты Европарламента принимают законы, применяемые по всему блоку. Для реализации любого закона нужно согласие и совета, и парламента.

Именно Европарламент играет ключевую роль в определении направлений общей политики ЕС и законодательном оформлении такой политики. Именно депутаты новоизбранного Европарламента будут предлагать на рассмотрение главам государств и правительств ЕС кандидатуру на пост президента Европейской комиссии (главного исполнительного органа ЕС) и принять участие в формировании нового состава этого института с соответствующим распределением между 27 еврокомиссарами.

Прогнозы по выборам

По абсолютным показателям больше всего мест в Европарламенте получат Германия (96 мест), Франция (81), Италия (76), Испания (61) и Польша (53), тогда как Словения, Литва, Эстония, Кипр, Люксембург и Мальта, которые получат от 6 до 9 мест, будут иметь наименьшее количество депутатов.

Последние опросы указывают, что в новом составе Европарламента Европейская народная партия (ЭРР) может получить 172 места, Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) – 143 места, а также группы ECR и ID соответственно - 75 и 65 мест. Новые "неприсоединенные" партии, как прогнозируется, получат 57 мест, Европейские Зеленые – 41, а Европейские Левые – 31 место.

Это свидетельствует обобщем тренде по укреплению правого политического толка, но в то же время Европарламент может продолжать оставаться на центристских позициях и защищать европейские ценности.

Помощь Украине после выборов

Окончательно оценить состав Европарламента и распределение политических сил можно будет только после завершения европейских выборов. Но уже сейчас можно предположить, что, несмотря на укрепление правых партий, не ожидается внезапных изменений в политике ЕС, в частности, по поддержке Украины.

Лидеры ЕС и их государства-члены будут продолжать поддерживать Украину, поскольку российская агрессия представляет угрозу демократии и стабильности в Европе. Следовательно, вероятно, поддержка Украины останется важным приоритетом для ЕС вне зависимости от состава нового Европарламента.

Как известно, большинство стран ЕС положительно настроены по поводу членства Украины и Молдовы в ЕС. Только Венгрия выступает против переговоров с Украиной (по Молдове у них претензий нет). Будапешт требует изменений в проект соглашения с Украиной из-за 11 вопросов прав нацменьшинств, торговли, борьбы с коррупцией, сельского хозяйства, внутреннего рынка и добрососедских отношений.

Ожидается, что Европейская комиссия предоставит послам ЕС устную информацию о прогрессе обеих стран в реформах вступления. Со своей стороны представители ЕС уже в пятницу, 7 июня, примут политическое решение о положительном ответе на вопрос начала переговоров о вступлении.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия еще в марте утвердила переговорную рамку по вступлению Украины в Евросоюз. Теперь это предложение должен рассмотреть Совет ЕС – именно поэтому и появилось указанное обращение стран ЕС в Бельгию.

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