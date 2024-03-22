В ЕС приняли политическое решение по замороженным активам РФ: в чем сложности

В четверг, 22 марта, в первый день саммита Европейского Союза в Брюсселе, лидеры организации приняли "политическое решение" об использовании доходов с замороженных российских активов для Украины. Однако сложность в том, что это решение без решения – плана действий нет.

Об этом на брифинге заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Отмечается, что было условлено "продолжить работу" над планом использования замороженных средств РФ.

По словам фон дер Ляен, если быстро принять решение, то распределить первый миллиард удастся уже в июле 2024 года.

Медиа отметило, что это фактически "решение без решения", поскольку как само решение, так и военную помощь должен еще принять совет ЕС. Общая сумма замороженных российских активов на территории ЕС составляет 200 млрд евро.

Напомним, что один из опытнейших украинских дипломатов, экс-глава МИД Вадим Пристайко пояснил: нельзя просто взять и вытащить из банков сотни миллиардов российских средств, чтобы передать их в пользу Украины. Ответственность перед своей экономической системой заставляет США, а также британцев и европейцев придумывать креативные шаги для разрешения этой ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, Австрия на саммите ЕС выступила против идеи направить доходы от замороженных активов России на закупку оружия для Украины. Это ставит под сомнение утверждение соответствующего механизма, потому что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. Против еще одна страна – Венгрия.

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