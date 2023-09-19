В Ереване проходит митинг с требованием отставки премьера Пашиняна: подробности

Несколько сотен людей собрались возле здания правительства Армении в центре Еревана в ответ на начало "антитеррористических действий", которые проводятся Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Участники протеста громко выкрикивают антиправительственные лозунги и выражают требования об отставке армянского премьера Никола Пашиняна, а также о прекращении военных действий со стороны Азербайджана.

Об этом сообщает российское издание "Интерфакс". В сети также распространились кадры протестов (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца – внимание, видео 18+).

К площади Республики в столице Армении, где находится здание правительства, продолжают приходить люди, в то время как прилегающие к зданию улицы время от времени перекрываются участниками акции, говорится в сообщении.

Отмечается, что здание правительства Армении находится под охраной полиции.

Видео дня

На опубликованных кадрах видно, что мирные протесты с лозунгами постепенно переросли в штурм здания правительства. Обострилась ситуация после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался начинать ответные боевые действия.

Люди настроены решительно, поэтому заблокировали все входы в здание и продолжают требовать принятия решительных действий.

Напомним, что Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе, назвав целью разоружение и вывод армянских военных, а также "восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики". В Армении, в свою очередь, назвали боевые действия в регионе "широкомасштабной агрессией" и созвали экстренное заседание Совбеза. Ереван также призвал ООН принять меры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В августе Армения обратилась в Совбез ООН с просьбой созвать экстренное заседание в связи с ухудшением ситуации в Карабахе. В Ереване заявили, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, из-за чего тысячи мирных жителей оказались на грани гуманитарной катастрофы.

– В мае Армения признала Карабах частью Азербайджана, однако договоренности о статусе Лачинского коридора пока нет.

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