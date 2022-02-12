В Египте раскрыли тайну загадочной статуи без головы: ответ превзошел ожидания
Тайна обезглавленной статуи, найденной археологами в Саккаре (Египет), наконец-то, раскрыта с помощью передовых технологий. После реконструкции стало известно, что она представляет собой фигуру известного архитектора Имхотепа.
Об этом идет речь в одной из серий документального сериала "Охотники за гробницами" 2021 года. Стату была обнаружена рядом с могилой высокопоставленного чиновника по имени Пиномис, и первоначально считалось, что она изображала его коллегу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Археолог и директор отдела древностей Саккары Верховного совета древностей Египта Мохаммад Юссеф изначально считал, что эта статуя изображает писца, который сидит на стуле и держит в руках свиток папируса.
Однако то, что фигурка была сделана из бронзы, удивило археологов. Поскольку бронза – очень ценный металл. Обычно его использовали для изготовления статуй богов и королей или публичных людей.
Дальнейший анализ доказал, что статуя изображает не обычную человеческую фигуру. Эксперты объясняют, что используя компьютерное моделирование, смогли заменить голову, и маленькая статуя стала мгновенно узнаваемой.
Оказалось, что статуя принадлежит "суперзвезде" древнего мира, которая сейчас есть в музеях по всему миру – известному архитектору и изобретателю пирамид – Имхотепу.
В частности, Имхотеп создал уникальный дизайн гробницы фараона Джосера. Он также считается строителем 6-ступенчатой пирамиды Джосера, которая является первым большим каменным сооружением в истории.
Напомним, в Луксоре (Египет) археологи во время раскопок в храме Аменхотепа III обнаружили две его новые известняковые статуи. Аменхотеп III правил Древним Египтом около 3300 лет назад и был дедом фараона Тутанхамона.
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