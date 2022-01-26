В Египте нашли гигантские статуи деда Тутанхамона. Фото из гробницы

В Луксоре (Египет) археологи во время раскопок в храме Аменхотепа III обнаружили две его новые известняковые статуи. Аменхотеп III правил Древним Египтом около 3300 лет назад и был дедом фараона Тутанхамона.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта, статуи изображают фараона в головном уборе в форме мангуста. Также правитель изображен с бородой и широким ожерельем (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Египетско-немецкая археологическая группа во главе с Хоригом Соросяном обнаружила погруженные в воду колоссальные статуи в погребальном здании, известном как "Храм миллионов лет".

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Также команда ученых нашла три почти неповрежденные статуи богини Сехмет, защитницы бога Солнца Ра и остатки огромного зала с колоннами.

Хоросян подчеркнул важность этого открытия. По его словам, найденные статуи указывают на наличие начала дороги для процессий, где каждый год проводились празднования Фестиваля Красивой Долины. "Это ежегодное событие было временем, когда люди могли навещать своих умерших близких и приносить им подарки", – рассказал он.

Примечательно, что Аменхотеп III покинул Землю тысячи лет назад, но археологи до сих пор находят остатки его прошлого, самым богатым из которых является "Затерянный золотой город". Так, в апреле 2021 года археологи объявили об открытии 3500-летнего города в Луксоре, который, по их словам, является крупнейшим древним городом, когда-либо обнаруженным в Египте. Он был построен Аменхотепом III и позже использовался Тутанхамоном.

Бетси Брайан, профессор египтологии в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, США, сказала: "Открытие этого затерянного города является вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона".

Город расположен между храмом Рамзеса III в Мединет-Абу и храмом Аменхотепа III в Мемноне.

Царь Аменхотеп III был дедом знаменитого мальчика-фараона Тутанхамона и правил в 14 веке до нашей эры в период расцвета Нового царства Египта. Он руководил обширной империей, простирающейся от Нубии на юге до Сирии на севере. Период правления Аменхотепа IIІ называют одним из величайших периодов расцвета древнеегипетской цивилизации

Аменхотеп III выбрал в качестве своей царственной жены дочь провинциального чиновника, и на протяжении всего его правления царица Тия была рядом. Предполагают, что она приходилась кузиной правителю.

Аменхотеп III умер примерно в 1354 г. до н.э., и его власть унаследовал сын Аменхотеп IV, широко известный как Эхнатон, отец Тутанхамона. Однако у молодого царя были проблемы со здоровьем из-за близкого родства отца и матери и эксперты считают, что это привело к его преждевременной смерти.

Тутанхамон был египетским фараоном 18-й династии и правил между 1332 г. до н.э. и 1323 г. до н.э. Он был сыном Эхнатона и взошел на трон в возрасте девяти или десяти лет. Став правителем, он женился на своей сводной сестре Анхесенамон. Тутанхамон умер в возрасте около 18 лет по неизвестным причинам.

Для многих этот фараон олицетворяет славу древнего Египта, потому что его гробница была наполнена сверкающими сокровищами богатой 18-й династии (с 1569 по 1315 год до нашей эры).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Египте археологи нашли древние инструменты, которые использовались при проведении ритуалов для богини Хатор.