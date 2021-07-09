В Египте археологи обнаружили 3-метровую голову статуи фараона Аменхотепа ІІІ. Фото

Египетский археолог-профессор Джоанн Флетчер сообщила, что в ходе раскопок в Фиванского некрополе была найдена часть гигантской статуи фараона Аменхотепа III. Одна из самых невероятных находок пряталась в куске ткани.

О найденном сокровище рассказало издание Express. Удивительной находкой, которая привело в восторг ученую, стала голова Аменхотепа III высотой три метра, вырезанная из тончайшего белого алебастра (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я не знаю, что сказать. За эти годы я видела много его портретов, но ничего подобного. Посмотрите на его нос, это совершенно удивительное лицо самого Аменхотепа", – сказала Флетчер.

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Египтолог также поделилась информацией о девятом фараоне восемнадцатой династии. Тот, по словам ученой, правил, когда Египет достиг пика своего международного могущества.

"Он много строил и большую часть времени уделял религии. Он хотел, чтобы его почитали, как бога. Ведь тот, кто контролировал религию Египта, контролировал Египет", – рассказала ученая.

Также этот фараон любил золото. Он носил его сам, раздавал в качестве подарков придворным и использовал металл в качестве дипломатического оружия.

"О его умении использовать египетское золото написано на каменных скарабеях, которые служили фараону сводками новостей и которые он распространял по всей своей империи", – написано в статье.

Как пример мудрого использования драгоценного металла, профессор, рассказала историю его нового брака с сирийской принцессой.

"Он, отправив золото ее отцу, также послал с ним и одну из своих дочерей, чтобы фараон сам смог жениться", – сообщила Флетчер.

Огромный заупокойный храм Аменхотепа на западном берегу Нила стал крупнейшим религиозным комплексом такого рода в свое время, но менее чем через 200 лет он превратился в руины. Большая часть его содержимого использовалась более поздними фараонами для своих собственных строительных проектов, и поэтому Колоссы Мемнона –две массивные каменные статуи фараона, стоявшие у ворот храма Аменхотепа, стали единственными сохранившимися элементами комплекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Египте нашли мастерскую, где делали мумии. В ней жрецы подготавливали тела умерших для захоронения.