Кто и зачем отбивал носы статуям Древнего Египта: ученые дали ответ

Наиболее правдоподобным ответом на вопрос, почему у многих статуй Древнего Египта отбиты носы, является иконоборчество. Речь идет не о христианском феномене времен Византии, когда отрицался культ священных изображений, уничтожались иконы и преследовались те, кто их почитал.

В данном случае имеется в виду иконоборчество в более широком смысле – уничтожение изображений или скульптур по политическим, религиозным или эстетическим мотивам, пишет BBC.

Так, древние египтяне верили, что в статуе могут жить бог или умерший человек, ставший божеством, благодаря чему такие объекты способны влиять на материальный мир, объясняет Эдвард Блайберг, старший куратор экспозиции египетского, классического и древнего ближневосточного искусства в Бруклинском музее (США).

Их могущество, как считалось, можно было разбудить с помощью определенных ритуалов или наоборот, "выключить", намеренно повредив изображения.

Причиной таких действий могла быть, например, месть умершим, или страх расхитителей гробниц мести того, чью могилу они потревожили, а также желание "переписать историю" или даже полностью изменить культуру.

Так, когда отец Тутанхамона Эхнатон (1353-1336 годы до н.э.) пожелал, чтобы в центре религии был бог солнечного диска Атон, он стал уничтожать изображения Амона, бога небес и воздуха. Когда же Эхнатон умер, в Египте вновь вернулись к поклонению Амону, а храмы и памятники Атона и предыдущего фараона были разрушены.

Для Древнего Египта это было обычным делом, отмечет египтолог Роберт Ритнер.Статуям могли отбивать уши, если хотели, чтобы божество не слышало разрушителей, или отделяли головы, чтобы с ними "обрубить" все возможные коммуникационные возможности.

Однако наиболее эффективным и быстрым способом осуществления желаемого было отбить нос. "Нос – источник дыхания, дыхание жизни, самый простой способ убить внутренний дух (статуи, – ред.) – задушить, отбив нос", – объясняет Блайберг.

Однако парадокс в том, что такое навязчивое желание разрушать изображения только доказывает их важность для великой цивилизации, говорят ученые.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что нужно знать, собираясь посетить Египет. Важно учесть несколько моментов, чтобы избежать неприятных ситуаций в путешествии.