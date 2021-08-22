В давке в Кабуле погибли семеро афганцев: аэропорт срочно закрыли на 48 часов

В аэропорту в столице Афганистана вновь собрались тысячи людей, которые хотят покинуть страну. В давке погибли по меньшей мере семь афганцев. Аэропорт временно закрыли, эвакуация будет продолжаться.

Об этом сообщает DW. Отмечается, что по данным министерства обороны Великобритании, условия пребывания людей в аэропорту очень сложные.

Известно о гибели по меньшей мере 7 человек. В аэропорту Кабула продолжаются столкновения, люди хотят покинуть страну после прихода к власти исламистского движения "Талибан". Сейчас на территории аэропорта находятся тысячи людей.

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По данным Telegram-канала Lshot, аэропорт закроют на 48 часов. Будет проводиться эвакуация тех, кто уже находится на его территории. Через двое суток аэропорт планируют открыть снова для других желающих покинуть страну.

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