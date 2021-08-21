Украина решила принять часть беженцев из Афганистана
После того, как Афганистан перешел под контроль исламистского движения "Талибан", многие местные жители захотели покинуть страну. Одним из государств, готовых принять афганских беженцев, стала Украина.
О том, что наша страна сделала такое предложение, во время брифинга сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Он отметил, что Украина может принять афганцев "из группы риска", которые сотрудничали со США.
С таким же предложением выступили Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда и Уганда.
Кроме того, ряд стран уже стали или вскоре также станут транзитом для беженцев из Афганистана на их пути к безопасным местам: Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан.
В Вашингтоне поблагодарили все перечисленные выше государства за предоставленную помощь и отметили, что Штаты гордятся сотрудничеством с ними в "общей поддержке афганского народа".
"Мы очень воодушевлены тем, что другие страны также рассматривают возможность предоставления дополнительной поддержки. И это то, чему мы продолжим уделять внимание", – сказал Прайс.
Он добавил, что, начиная с 14 августа, на американских военных самолетах из Афганистана эвакуировали около 13 тысяч человек.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
с воскресенья по пятницу, 20 августа, из аэропорта Кабула эвакуировали более 18 тысяч человек. Среди них были афганцы, американцы и граждане других стран.
18 августа в Кабул вылетел самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ для эвакуации украинцев и иностранцев.