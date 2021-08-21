Из Кабула вылетел украинский самолет с беженцами на борту

В субботу, 21 августа, из аэропорта в Кабуле (Афганистан) вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД. На нем из захваченной талибами страны эвакуируют граждан Украины и иностранцев.

Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook. Количество людей, которых борт 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ забрал из Афганистана, уточняется.

По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня самолет покинул территорию страны и прилетел в соседний Пакистан. Там он приземлился на аэродроме Исламабад.

На данный момент точно не известно, когда самолет с эвакуированными гражданами вернется в Украину.

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Напомним, что самолет Ил-76МД вылетел в столицу Афганистана Кабул в среду, 18 августа. На нем должны были вывезти более 150 украинцев и членов их семей, а также иностранцев.

Известно также, что перед вылетом в Кабул самолет так же останавливался в Исламабаде 19 августа. Соответствующее фото опубликовали в Twitter-аккаунте AEROSINT Division PSF. Там были также замечены военные самолеты Нидерландов, Дании и НАТО.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Госдепе США сообщили, что Украина вместе с рядом других стран предложила принять часть беженцев из Афганистана. Речь идет об афганцах из группы риска, сотрудничавших со Штатами.