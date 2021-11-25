В Черное море направляется ракетный эсминец ВМС США: появились подробности

Ракетный эсминец USS Arleigh Burke (DDG-51) Военно-морских сил США отправился в путь в направлении к Черному морю. Он будет участвовать в операциях в регионе с партнерами и союзниками по НАТО.

Об этом сообщается в Twitter ВМС США. Также в сообщении оставили хештеги с фразами "Сила ради мира" и "Вместе сильнее".

"Эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе", – указали в ВМС США.

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Отметим, эсминец Arleigh Burke способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой Иджис.

Напомним, ранее в Украину из США прибыли флагманские катера типа Island для Военно-морских сил ВСУ. Новые суда получили названия "Сумы" и "Фастов". В сопровождении кораблей ВМС они осуществили конечную остановку в Одесском морском торговом порту, прошли таможенный контроль, там же катера разгружаются и будут отбуксированы к местам базирования и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки.

Уже в скором времени на катерах "Фастов" и "Сумы" будет поднят Военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

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