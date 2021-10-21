Украина сможет топить корабли РФ: генерал рассказал о новом вооружении Военно-морских сил

Ракеты для украинских патрульных катеров, которые в рамках военной помощи от Великобритании может получить Украина, позволят эффективно отражать атаки страны-агрессора России в Черном и Азовском морях. В случае особой необходимости военные корабли противника могут быть уничтожены.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "Патрульные катера смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям", – уточнил он.

Как пояснил генерал, вопрос поставок в Украину ракет рассматривается в контексте меморандума, подписанного Украиной и Великобританией в 2020 году. Идет процесс подписания "конкретных договоров".

Видео дня

Романенко добавил, что, вероятнее всего, речь идет о ракетах класса "корабль-корабль", "которые можно использовать и по наземным целям".

Как пояснил генерал, "украинские патрульные катера смогут наносить ракетные удары по любому противнику, который ведет себя агрессивно, который ведет гибридную войну с Украиной и с ее Вооруженными Силами. Ракетами можно уничтожить катера противника, а при необходимом количестве ракет можно уничтожить и большой корабль противника".

"Решение об уничтожении вражеского корабля принимается по необходимости. Изучите случай с Defender. У нас тоже есть соответствующие подходы на этот счет. Есть объективные законы войны, в том числе возможности применения разного вида оружия", – добавил он.

По оценкам Романенко, наличие подобного вооружения вряд ли существенно сократит количество провокаций России в водах Черного и Азовского морей. "Провокации были, есть и будут, пока Российская Федерация не изменит свой империалистический агрессивный курс. Но у нас появится возможность более мощного ответа на них", – заметил он.

Генерал подчеркнул, что речь идет об асимметричном ведении борьбы. "Мы понимаем, какие военные возможности у РФ и у нас, а значит, нам надо искать асимметричные способы ведения войны. Вооружение наших катеров ракетами – один из шагов к асимметричным ответам на агрессивные действия военно-морского флота РФ и вообще наших противников", – подытожил он.

О возможной продаже Brimstone сообщила британская газета The Times. В материале говорится, что Украина хочет получить ракеты для вооружения ими патрульных катеров и самолетов. Подобные переговоры проходят впервые – к ним подтолкнули опасения, что "РФ может использовать газовый кризис для захвата территории".

В России резко отреагировали на материал The Times. Там уже пригрозили, что передача вооружения "похоронит перспективы урегулирования на Донбассе". "Естественно, наши соответствующие службы изучат это и будут стараться этого не допустить", – заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Что известно о ракетах? Brimstone поступили на вооружения в армию Великобритании в 2005 году. Ракеты "воздух-земля" оснащены активной радиолокационной головкой, которая дает возможность с большой точностью поражать движущиеся цели (более 100 км/ч). А небольшой размер и способность обходить системы обороны позволяют атаковать сразу "рой" целей, к примеру, одним самолетом.

Кроме того, ракета может применяться в сложных метеоусловиях для поражения подвижных и неподвижных целей (включая боевые танки) как в пределах прямой видимости, так и вне зоны прямой видимости – до 8-11 км.

Вооружение активно применяли во время военных операций в Ливии и Афганистане против "Исламского государства". Его также используют вооруженные силы Саудовской Аравии. Стоимость одной ракеты – около 150 тысяч долларов.