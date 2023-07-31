В Чехии заморозили активы олигарха, связанного с Путиным

В правительстве Чехии приняли решение наложить арест на банковские счета и активы российского олигарха Владимира Евтушенко. Бизмесмена, связанного с диктатором Владимиром Путиным, который напал на Украину, в прошлом месяце внесли в санкционный список.

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Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщило "Чешское телевидение". Как утверждается, Евтушенко якобы тайно контролирует компанию по производству электрических компонентов АФК "Система" и владеет отелями в Чехии.

В России его компании производят и поставляют системы вооружения для оккупационной армии, которая воюет в Украине. Его имущество в Карловых Варах оценивается более чем в полмиллиарда крон.

"Финансово-аналитическое управление Чехии начало применять санкции против самого важного российского олигарха, владеющего недвижимостью в Чехии. Государство заблокировало счета компаний Владимира Евтушенко, имеющего тесные связи с главой Кремля Владимиром Путиным, и наложило арест на имущество на сто миллионов крон (около $4 млн)", – утверждает издание.

Также журналисты пишут, что отдельно под санкции попало имущество миллиардера в Карловых Варах, которое оценивается более чем в 500 млн крон (около $20 млн). В числе его активов, как говорится в материале, пятизвездочный отель Savoy Westend, куда "раньше ездили важные российские политики, художники и бизнесмены, некоторые из которых сейчас находятся в санкционных списках".

Как сообщал OBOZREVATEL, семья Бориса Обносова, главы российского оружейного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), владеет недвижимостью в Чехии на сотни миллионов крон. Сам Обносов, чья компания разрабатывает ракеты, которые Россия использует для обстрела украинской территории, не фигурирует ни в чешском, ни в европейском санкционном списке.