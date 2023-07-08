Не фигурируют в санкционном списке: семья разработчика российских ракет и управляемых авиабомб продолжает свободно жить в Праге

Семья Бориса Обносова, главы российского оружейного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), владеет недвижимостью в Чехии на сотни миллионов крон. Сам Обносов, чья компания разрабатывает ракеты, которые Россия использует для обстрела украинской территории, не фигурирует ни в чешском, ни в европейском санкционном списке.

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На это обратила внимание группа Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом пишет чешское издание "Новости".

Зять Обносова – Ростислав Зориков живет с июня 2020 года в Праге, где имеет вид на постоянное проживание. Его недвижимость стоит более ста миллионов крон (около 4,2 млн евро).

"Зориков не только продолжает жить в Праге, но и живет как бандит. Он ездит на роскошных автомобилях, хотя официально не имеет доходов, и избивает людей, которые осмеливаются протестовать против коррупции и несправедливости", – написала руководитель отдела расследований ФБК Мария Певчих.

Она также опубликовала видео якобы атаки Зорикова. Тем временем российское антивоенное движение "Весна" в Праге подтвердило, что Зориков напал на их активиста, а пострадавший был доставлен в больницу с ссадинами и синяками.

В Министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать это дело.

"Из соображений безопасности мы не обнародуем подробности процесса внесения юридических лиц в национальный санкционный список", – заявил представитель ведомства.

Ростислав Зориков – муж дочери Обносова Ольги, которая работает в ивент-агентстве, специализирующемся на элитных свадьбах и торжествах в России и за рубежом. По данным Фонда Навального, Ольга также имеет 20% акций в холдинге своего отца.

Согласно информации фонда от мая этого года, Зориков владеет активами на сумму примерно 188 миллионов крон через две компании. Компании официально ориентированы на строительство и аренду недвижимости, квартир и нежилых помещений. Через вторую компанию, по данным Фонда Навального, Зориков владеет четырехэтажным домом в Жижкове, стоимость которого составляет около 140 миллионов крон.

Стоит отметить, что сам Борис Обносов с 2021 года является героем РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания впервые сняла санкции с гражданина РФ. Им стал бывший первый зампредседателя правления российского Сбербанка Лев Хасис. Ограничения против него были введены 24 марта 2022 года – через месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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