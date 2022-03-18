В Чехии украинских беженцев хотят разместить в зданиях посольства РФ

Мэрия чешской столицы Праги задумала использовать для поселения вынужденных беженцев из Украины часть больших и в настоящее время пустующих зданий российского посольства. Особенно школу, которой диппредставительство не пользуется с момента высылки некоторых дипломатов по делу о взрывах на складах боеприпасов в Врбетицах.

Такое здание несколько сотен учеников местные чиновники предлагают предоставить для обучения украинских детей, покинувших с родными свои дома из-за начатой РФ войны. Об этом сообщает информационный канал ČT24.

Отмечается, что ныне в Праге пустует около 30 зданий вокруг российского посольства, которые охраняются камерами. Работа в образовательном учреждении в Дейвицах закончилась после того, как вспыхнуло дело Врбетице, тогда всех преподавателей выслали из Чехии как сотрудников посольства с дипломатическими паспортами.

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"Я написал письмо послу России и призвал его сделать школу доступной для украинских детей. Здание является собственностью РФ и использование имущества не входит в компетенцию нашего района", – рассказал глава шестого округа столицы Ондржей Коларж.

Он считает, что Чехии также следует заняться вопросом других неиспользуемых зданий. Например, в офисе продаж в РФ осталось всего несколько сотрудников. Стране-агрессору также принадлежит здание, которое она называет православным храмом, еще в ее собственности есть несколько гаражей и залов.

"Это молитвенный дом, и он служит православной церковью, которая также была освящена, но утверждена как автосервис", – объяснил Коларж.

По его словам, мэрия Праги уже официально обратилась в Министерство иностранных дел с просьбой провести переговоры с посольством РФ об освобождении части парка Стромовка, где расположены указанные здания.

"Наш запрос продолжается, мы постоянно общаемся с МИД", – подчеркнул мэр чешской столицы Зденек Гржиб.

Издание добавляет, что забор, который россияне построили на этом месте после 1968 года, теперь усеян надписями, критикующими нынешнюю агрессию РФ в Украине.

Российское посольство пока не ответило на письмо чешских чиновников по поводу недвижимости. Городской округ намерен обсудить ситуацию с Министерством иностранных дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Чехии планировали выплачивать беженцам из Украины по 200 евро (5 тыс. крон) в месяц в течение трех месяцев после их прибытия в страну. Также выплаты будут получать те, кто предоставил украинцам убежище.

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