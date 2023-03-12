В Чехии протестующие пытались снять флаг Украины с музея

На Вацлавской площади чешской столицы Праги прошел антиправительственный митинг "Чехия против бедности". После него часть протестующих отправилась в здание Национального музея, где потребовала снять украинский флаг.

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Об этом сообщило издание Ceske noviny. Отмечается, что митинг созвала партия "Право на достоинство" (PRO).

Как сообщили СМИ, возле здания Национального музея демонстранты призвали сорвать флаг Украины, несколько сотен других поддержали их с другой стороны шоссе, выкрикивая "сними эту тряпку". Позже они продолжили скандировать лозунг "Чехия – чехам".

На место событий прибыла полиция, заблокировавшая вход в музей, произошло несколько столкновений. В результате были арестованы 18 человек, двое правоохранителей получили ранения. Приблизительно через час толпа начала расходиться.

Министр внутренних дел Вит Ракушан выразил мнение, что так называемая демонстрация против бедности была лишь прикрытием пророссийской провокации.

"Мы, безусловно, не можем быть толерантны к таким проявлениям", – отметил он.

Как известно, правительство Чехии последовательно выступает за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии, оказывая военную помощь.

Напомним: ранее парламентский комитет по иностранным делам Чехии открыто заявил, что считает действующий в России политический режим террористическим. Москва наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины, обрывая источники электроэнергии, воды и тепла, что свидетельствует о терроре мирного населения.

Также страна поддержала создание специального уголовного трибунала для суда над высшим политическим руководством России. Преступления, совершаемые армией захватчиков в мирных городах Украины, невозможно считать случайностью или ошибкой, это чистый террор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в январе 2023 года в Чехии заявили, что передадут Украине новую партию танков Т-72. Пакет помощи будет направлен в рамках системной поддержки нашей страны в условиях войны с РФ;

– чешская энергетическая компания ČEZ инициировала арбитраж против "Газпрома". От российского монополиста требуют более $45 млн за недоставленный в Чехию газ. Россияне "перекрыли кран" после того, как Чехия отказалась платить им в рублях.

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