Чехия передаст Украине новую партию танков Т-72, — президент Фиала

Чехия передаст Украине новую партию танков Т-72. Пакет помощи будет отправлен в рамках системной поддержки нашей страны в условиях войны с Российской Федерацией.

Видео дня

Об этом написал у себя в Twitter чешский лидер Петр Фиала. Днем он разговаривал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Президент Украины поблагодарил меня и всю Чешскую Республику за поддержку своей страны. Мы поздравили друг друга с Новым годом и убеждены, что он будет лучше прошлого", – написал глава государства.

Фиала также продемонстрировал надпись, которую оставил на дуле одного из танков перед отправкой на украинский фронт. Он пожелал нашим воинам успехов в борьбе за независимость и суверенитет.

Напомним, что в отношении танков этого типа свою позицию выразило Марокко, впервые с начала полномасштабной войны в Украине. Африканское государство готово предоставлять запчасти для боевых машин Т-72.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Чехии заявил, что дружественное государство откроет массовое производство оружия для Украины. Будут изготавливать, в том числе, и тяжелое вооружение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!